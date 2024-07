Nach Unfall an Kreuzung - Zeugen zur Ampelschaltung gesucht

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Die Polizei Aschaffenburg sucht nach Zeugen von einem Unfall vom Donnerstag an der sogenannten Chausseehaus-Kreuzung zwischen Großostheim und Aschaffenburg.

Gegen 15.45 Uhr war ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer mit einer G-Klasse aus Richtung Großostheim kommend in Richtung Aschaffenburg unterwegs. Zeitgleich wollte ein 53-Jähriger mit seinem Mercedes-Cabrio von Niedernberg kommend an der Ampelkreuzung nach links in Richtung Großostheim abbiegen. Dabei ist es zum Zusammenstoß gekommen. Dem Sachstand nach muss eines der beiden Fahrzeuge bei Rot in den Kreuzungsbereich eingefahren sein.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt. Sie wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert.

Die Feuerwehr Großostheim sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zur Klärung des Unfallgeschehens, insbesondere der Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt, hoffen die Beamten auf mögliche Augenzeugen

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bittet diese, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Schlag gegen Polizistin - Betrunkener in Gewahrsam genommen

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehender Mann hat am Dienstagabend eine Polizistin ins Gesicht geschlagen. Er musste die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. Die Polizei ermittelt gegen ihn.

Die Aschaffenburger Streife hatte es gegen 21:15 Uhr im Bereich des Regionalen Omnibusbahnhofs in der Ludwigstraße mit einem augenscheinlich stark betrunkenen 25-Jährigen zu tun. Der Mann war zuvor Passanten aufgefallen, die schließlich den Notruf wählten.

Die Streife wollte dem berauschten Mann helfen und ihn zunächst zur Wache bringen. Dabei wurde der 25-Jährige äußerst aggressiv und schlug im weiteren Verlauf einer der eingesetzten Polizistinnen ins Gesicht, sodass diese Verletzungen davontrug und ihren Dienst abbrechen musste.

Die Beamten überwältigten und fesselten den Aggressor und brachten ihn in eine Gewahrsamszelle, wo er die Nacht verbrachte.

Die Polizei hat zudem ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen ihn eingeleitet.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag, zwischen 05:45 Uhr und 14:10 Uhr, wurde ein schwarzer Toyota Proace bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto stand in der Bachstraße am Fahrbahnrand, als es angefahren wurde.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag wurde ein Kleintransporter an einer Baustelle in der Hanauer Straße beschädigt. Das dort abgestellte Fahrzeug wurde zwischen 07:10 Uhr und 10:50 Uhr offensichtlich angefahren.

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Samstag, 22:00 Uhr, und Sonntag, 10:00 Uhr, hat ein Unbekannter am örtlichen Bahnhof einen stehenden Zug mit Farbe besprüht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG, LKR. MILTENBERG. Am Montag hat ein Unbekannter zwischen 07:35 Uhr und 17:20 Uhr mutwillig einen weißen Mini an der Seite zerkratzt. Der Pkw stand auf dem Parkplatz der Stadthalle Obernburg in der Jahnstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.