BAB A3, PASSAU. Am vergangenen Wochenende haben Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau zwei hochwertige Pkw sichergestellt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Am Samstag (20.07.224) gegen 22.45 Uhr kontrollierten Fahnder auf der A3 am Parkplatz Hammerbach in Fahtrichtung Suben einen Pkw mit tschechischer Zulassung. Im Laufe der Kontrolle des Pkw und des 51-jährigen Nordmazedonier stellten die Beamten fest, dass zu dem Audi eine aktuelle Ausschreibung aus Österreich zur Sicherstellung nach einem Eigentumsdelikt besteht. Der Audi im Wert von rund 80.000 Euro wurde sichergestellt.

Am Sonntag (21.07.2027) gegen 20.50 Uhr kontrollierten Schleierfahnder ebenfalls am Parkplatz Hammerbach in Fahrtrichtung Suben 42-jährigen Serben mit einem Toyota mit deutscher Zulassung. Bei der Überprüfung des Kennzeichens stellten die Beamten eine bestehende Ausschreibung nach Unterschlagung fest.

In beiden Fällen hat die Kripo Passau die Ermittlungen übernommen. Der Audi sowie der Toyota wurden sichergestellt und die jeweiligen Fahrer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.