Markt Schwaben, Lkr. Ebersberg, 21.07.2024 - Von Freitag, den 19.07.2024 auf Samstag, den 20.07.2024 drangen bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten in Markt Schwaben ein. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

In der Zeit von Freitag, 18.00 Uhr bis Samstag 15.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter durch Einschlagen eines Fensters Zugang zu dem Gebäude am Roßacker. In der Folge wurde ein Tresor entwendet.

Zeugen fanden den Tresor am Samstagnachmittag in einem nahegelegenen Maisfeld und verständigten die Polizei. Da es den Tätern nicht gelungen war, den Tresor zu öffnen, entstand nach derzeitigem Stand kein Beuteschaden.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 08122/968-0 zu melden.