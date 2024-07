LKR. ROTTAL-INN. Bereits am Mittwoch (16.07.2024) erhielt ein Ehepaar aus dem südlichen Landkreis Rottal-Inn einen betrügerischen Anruf vermeintlicher Polizeibeamter. Das Ehepaar erkannte den Betrugsversuch. Am darauffolgenden Tag konnten die Abholer festgenommen und schließlich inhaftiert werden. Staatsanwaltschat und Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen.

Bei einem ersten Anruf am Mittwoch gegen 16.30 Uhr warnten die vermeintlichen Kripobeamten am Telefon vor einer rumänische Diebesbande. Um das Hab und Gut des Ehepaares zu sichern, sollten sie dieses an die falschen Polizeibeamten aushändigen. Dazu wurde für den Folgetag ein Abholtermin vereinbart. Das Ehepaar erkannte den Betrugsversuch und kontaktierte die Polizei.

Am Donnerstag (18.07.2024) gegen 10.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte ein Fahrzeug mit österreichischem Kennzeichen, besetzt mit einem Mann und einer Frau feststellen. Die beiden stellten das Fahrzeug im Umfeld des Übergabeortes ab. Sowohl der Abholer als auch seine weibliche Begleiterin konnten in einem dienststellenübergreifenden Einsatz durch Polizeikräfte aus Pocking, Bad Griesbach und Simbach festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft Passau hat zusammen mit der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern die Ermittlungen übernommen. Bei dem Abholer handelt es sich um einen 31-jährigen Österreicher, der bereits aufgrund gleichgelagerter Sachverhalte polizeilich in Erscheinung trat. Er wurde am Freitag (19.07.2024) zusammen mit seiner 22-jährigen, ungarischen Begleiterin beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl wurde erlassen und beide im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 19.07.2024, 12.40 Uhr