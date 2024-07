Am Montag, 15. Juli, fand die jährliche Besprechung zwischen dem Polizeipräsidium Oberpfalz und den Führungskräften der Oberpfälzer Feuerwehren statt. Polizeipräsident Thomas Schöniger sprach zu Beginn das Ziel der Veranstaltung aus, die Zusammenarbeit der beiden Blaulichtorganisationen zu stärken und die Effektivität der gemeinsamen Einsätze zu verbessern.

Im Mittelpunkt standen dabei die Gewalt gegen Feuerwehrleute und die Gefahren für die Feuerwehrkräfte bei polizeilichen Einsatzlagen wie Geldautomatensprengungen oder lebensbedrohlichen Einsatzlagen. Dazu referierten Vertreter der Polizei zu dem Phänomen der Geldautomatensprengung, welche Gefahren sich für die Feuerwehr ergeben, wie die Polizei sich dabei selbst schützt und wie vor Ort eine professionelle Zusammenarbeit gelingen kann. Ebenso wurden mit regem Austausch die Themen der Gewalt gegen Feuerwehrkräfte und die Zusammenarbeit bei lebensbedrohlichen Einsatzlagen thematisiert, wobei die Führungskräfte der Feuerwehren ihre Bedürfnisse einbrachten und die Zusammenarbeit weiterentwickelt werden konnte.

Nach über 10 Jahren wurde Kreisbrandrat Wolfgang Scheuerer als Kreisbrandrat des Landkreises Regensburg feierlich durch Polizeipräsident Thomas Schöniger aus der Runde verabschiedet, der ihm einen verdienten Feuerwehr Ruhestand wünschte.

Schließlich bedankte sich Polizeipräsident Thomas Schöniger als Gastgeber am Ende der Veranstaltung bei den Teilnehmern für die rege Teilnahme und Austausch und entließ die Gäste in den Abend mit dem Wunsch auch weiterhin so erfolgreich zusammenzuarbeiten.