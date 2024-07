FISCHEN I. ALLGÄU. Am 17.07.2024 war ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und THW im Einsatz. Ein Pferdehof brannte hierbei bis auf die Grundmauern nieder.

Am Vormittag des 17.07.2024 wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk und Polizei zu einem Großbrand in Fischen alarmiert, weil dort ein Pferdehof in Flammen stand. Aus bislang ungeklärter Ursache war dort gegen 10:30 Uhr der Pferdestall in Brand geraten. Sämtliche Tiere konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Personen wurden durch den Brand nicht unmittelbar verletzt. Während des Einsatzverlaufs verletzten sich ein Feuerwehrmann und ein Polizeibeamter leicht. Der Rettungsdienst konnte beide jedoch nach kurzer Begutachtung entlassen.

Der Schaden am komplett niedergebrannten Stall wird in die Hundertausende gehen. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den Nachmittag. Vorübergehend sperrte die Polizei die B19, um einen Bereitstellungsraum für anrückende Feuerwehren zu gewährleisten.

Zur Brandursache hat die Kriminalpolizeiinspektion Kempten die Ermittlungen aufgenommen. Ein technischer Defekt kann derzeit als Ursache nicht ausgeschlossen werden. Im Einsatz befanden sich rund 350 Einsatzkräfte aller beteiligter Organisationen. (PI Sonthofen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).