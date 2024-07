ANSBACH. (746) Am Montagabend (15.07.2024) zeigte ein Mann mehrfach den Hitlergruß in der Ansbacher Innenstadt. Der erheblich alkoholisierte Tatverdächtige musste in Gewahrsam genommen werden.



Gegen 20:00 Uhr teilten Passanten der Polizei mit, dass ein Mann im Bereich der Promenade mehrfach den Hitlergruß zeigte und laut „Sieg Heil“ schrie. Eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Ansbach traf den 43-jährigen Tatverdächtigen kurz darauf noch vor Ort an.

Der mit gut 2,2 Promille alkoholisierte Mann zeigte sich derart uneinsichtig, dass die Beamten davon ausgehen mussten, dass er derartige Straftaten fortsetzen wird. Um dies zu verhindern nahmen sie den 43-Jährigen in Gewahrsam, aus welchen er in den frühen Dienstagmorgenstunden wieder entlassen werden konnte.

Der 43-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen strafrechtlich verantworten.

