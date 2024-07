WILLMERING. LKR CHAM. Ein Anwohner bemerkte in der Nacht von Freitag, den 12. Juli, auf Samstag, den 13. Juli, Feuer aus einem Pkw und löschte dieses selbst mit Wasser. Bei der Begutachtung der Brandörtlichkeit ergaben sich Hinweise auf Brandstiftung, sodass die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg die Ermittlungen übernahm.

Ein Anwohner des Ortsteils Geigen bemerkte am Samstag, den 13. Juli, gegen 2 Uhr Flammen in einem VW Touran. Mit Wasser konnte er den Brand des in einem Carport geparktem Fahrzeug löschen. Nach Eintreffen der örtlichen Feuerwehr und zuständigen Polizeiinspektion Cham ergaben sich Hinweise auf mutwilliges Inbrandsetzen des Fahrzeuges. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die nun ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, vor allem da nach ersten Erkenntnissen kurz nach der Tat eine Person in der Nähe beobachtete wurde, welche ein weißes T-Shirt getragen hat.

Wer im Ortsteil Geigen am Samstagmorgen gegen 2 Uhr eine Person mit weißen T-Shirt gesehen hat oder anderweitige Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der 0941/506-2888 zu melden.