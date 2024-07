GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am frühen Freitagmorgen, 12. Juli 2024, ist eine 19-Jährige von einem bislang unbekannten Mann im Stadtgebiet Garmisch-Partenkirchen angegriffen worden. Anschließend versuchte der Täter sich an ihr zu vergehen. Die junge Frau konnte in einem günstigen Moment flüchten. Die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 19-jährige Frau war am Donnerstagabend (11. Juli 2024) auf einem Konzert im Kurpark in Garmisch-Partenkirchen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ging sie zwischen 23.00 Uhr und 23.30 Uhr in Richtung ihres abgestellten Pkws die Parkstraße in Richtung Norden und wurde auf Höhe der Hausnummer 19 durch einen unbekannten Mann mit Gewalt in ein nahegelegenes Gebüsch gezerrt. Der bislang unbekannte Tatverdächtige versuchte sich an ihr zu vergehen. Unter höchster Gegenwehr und lautem Schreien gelang es der Dame dem Angriff zu entkommen. Im Zuge ihrer Flucht konnte sie sich in ihr unweit des Tatorts abgestelltes Auto retten und Hilfe verständigen.

Die ersten Ermittlungen sowie Fahndungsmaßnahmen erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen mit Unterstützung der umliegenden Polizeidienststellen. Noch am selben Abend nahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die ersten Untersuchungen am Tatort und in dessen Umfeld auf. Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache führen Beamte des zuständigen Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II.

Die Kriminalpolizei ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf und bittet um Hinweise:

Wer hat am Abend des 11. Juli, zwischen 23.00 Uhr und 23.30 Uhr, im Bereich der Parkstraße in Garmisch-Partenkirchen oder im Umfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wer hat evtl. die Hilferufe der Dame gehört und/oder kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Der Geschädigten kam kurz vor dem Übergriff ein etwa 19-jähriges Mädchen telefonierend entgegengerannt. Diese Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Das Opfer konnte den Angreifer wie folgt beschreiben:

ca. 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, dichtes, dunkles Haar, Vollbart, athletische/muskulöse Figur, gebräunte Haut, deutsch mit Akzent und tiefer Stimme, bekleidet mit dunklem T-Shirt und langer Hose, eventuell Gesichtsverletzungen

Der Täter könnte durch die Abwehr der Geschädigten im Gesichtsbereich Verletzungen erlitten haben.

Hinweise erbittet die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen unter der Telefonnummer 08821/917-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.