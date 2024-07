ERLANGEN-LAND. (732) Am Donnerstagmorgen (11.07.2024) ereignete sich in Marloffstein (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Motorradfahrer erlitt tödliche Verletzungen.



Der 18-jährige Mann befuhr gegen 06:45 Uhr die Staatsstraße 2242 von Langensendelbach kommend in Richtung Adlitz. Auf dieser Strecke überholte er einen in gleicher Richtung fahrenden Pkw. Nachdem er sich im Anschluss wieder auf seinem Fahrstreifen befand, verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 18-Jährige schwerste Verletzungen, welchen er noch am Unfallort erlag.

Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Land führten die Unfallaufnahme vor Ort durch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth banden die Beamten einen Unfallsachverständigen in die Ermittlungen ein. Einsatzkräfte der Feuerwehren Langensendelbach und Adlitz sperrten unterdessen die Staatsstraße in Richtung Marloffstein und Langensendelbach ab.



Erstellt durch: Christian Seiler / mc