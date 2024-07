REGENSBURG. Polizeipräsident Thomas Schöniger eröffnete gestern, den 8.Juli, feierlich den neuen Pop-Up-Store der Polizei im Donaueinkaufszentrum. Der Pop-Up-Store ist für die Oberpfälzer Polizei ein besonderer Weg um mit Bürgerinnen und Bürger in entspannter Atmosphäre ins Gespräch zu kommen und das Vertrauen und die Zusammenarbeit weiter zu stärken.

Im Beisein zahlreicher Kolleginnen und Kollegen durchschnitt Polizeipräsident Thomas Schöniger symbolisch das Band und gab damit den Startschuss für den Pop-Up-Store. In seiner Einführung verdeutlichte er die Wichtigkeit der Bürgernähe und ging unter anderem auf die vielfältigen Einblicke in polizeiliche Aufgaben und Themen ein.

Der Pop-Up-Store bietet für Groß und Klein die Möglichkeit in die Welt des Polizeiberufs einzutauchen und sich an vielfältigen Stationen zu polizeilichen Themen zu informieren. Zu den Hauptattraktionen gehört eine Hantelbank-Challenge, bei der sich Besucherinnen und Besucher im Bankdrücken versuchen können. Ein Fahrradsimulator ermöglicht es, die eigene Reaktionsfähigkeit zu testen. Zusätzlich werden verschiedene Waffen- und Ausrüstungsgegenstände der Polizei ausgestellt, und Interessierte haben die Möglichkeit, die schwere Schutzausrüstung selbst anzuprobieren. Die kriminalpolizeilichen Berater geben u.a. nützliche Tipps zum Einbruchschutz. Welche Gefahren ein ungesichertes Fenster birgt, können Besucher selbst testen.

Ein weiterer Schwerpunkt des Pop-up-Stores ist die Einstellungsberatung der Polizei, die umfassend über Karrierechancen und das Berufsbild des Polizeibeamten informiert. Aber auch andere Berufe bei der Polizei wie IT-Professionals oder IT-Kriminalisten werden vorgestellt.

Kaffee, Cappuccino oder Latte Macchiato heißt es am Samstag, den 13. Juli 2024.

Wer Lust und Zeit hat, ist an diesem Tag von 10.00 – 19.00 Uhr zu einem ungezwungenen Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen der PI Regensburg Nord eingeladen.

In einem weiteren Format „Fit like a Cop“ besteht am Montagnachmittag, den 15. Juli 2024, von 14.00 -19.00 Uhr für alle Interessierten die Möglichkeit zusammen mit Polizeibeamten einen exklusiven Fitnesszirkel zu absolvieren. Einfach Sportkleidung einpacken und vorbeikommen.

In der Woche vom 15. – 19. Juli 2024 wird das Polizeipräsidium Oberpfalz zudem den Aufenthalt im Pop-Up-Store mit einer Popcorn-Maschine versüßen.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, den Pop-Up-Store bis zum 19. Juli 2024 zu besuchen. Dieser befindet sich im 2. Flur des Donaueinkaufszentrums zwischen Tretter-Schuhe und Street-One.