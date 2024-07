ZELLERAU / WÜRZBURG. Am vergangenen Freitag gingen drei bislang Unbekannte einen 16-Jährigen körperlich an und entwendeten seine Umhängetasche. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr traf ein 16-Jähriger in der Nähe des Fahrgeschäftes „Sky Fall“ auf dem Kiliani Volksfest auf drei bislang Unbekannte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging einer der Tatverdächtigen den 16-Jährigen zunächst verbal an. Im Verlauf des Konfliktes kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung durch die drei Unbekannten. Hierbei wurde schließlich die Umhängetasche samt Kopfhörern, Bargeld und Ausweisdokumenten des Jugendlichen heruntergerissen und entwendet. Anschließend entfernte sich die Gruppe an Heranwachsenden in unbekannte Richtung. Ob die Umhängetasche von den drei Unbekannten entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Die Täter waren männlich und im heranwachsenden Alter. Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Circa 18 Jahre alt

Muskulöse Statur

Trug einen Boxerschnitt als Frisur sowie einen Kinnbart

Sprach den Geschädigten auf arabischer Sprache an

Von den anderen beiden Tätern liegt derzeit keine Personenbeschreibung vor.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat in dem Fall die Ermittlungen übernommen und hofft nun insbesondere auch auf Zeugenhinweise. Unter anderem liegen der Polizei Hinweise vor, dass das Geschehen auch gefilmt wurde. Zeugen, welche Videomaterial angefertigt haben, werden gebeten, dieses an die Kripo zu übermitteln.

Wer die Tat möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung der Täter beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.