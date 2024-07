BINDLACH, LKR. BAYREUTH. Am Montagnachmittag erlitt eine 77-jährige Frau tödliche Verletzungen, als sie auf einem Betriebsgelände in Bindlach von einem Lastwagen erfasst wurde. Die Polizei Bayreuth-Land hat die Ermittlungen übernommen.

Kurz vor 15.30 Uhr hielt sich die 77-jährige Frau auf dem Gelände des Entsorgungsunternehmens in der Goldkronacher Straße auf. Nach bisherigen Erkenntnissen trat die Dame aus bislang ungeklärter Ursache vor den Lastwagen. In diesem Moment fuhr der 56-jährige Lkw-Fahrer los, übersah die Frau aus dem Landkreis Bayreuth und erfasste sie. Kräfte des Rettungsdienstes leiteten unverzüglich Reanimationsmaßnahmen bei der 77 Jahre alten Frau ein. Anschließend brachte sie ein Rettungshubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Dort erlag sie ihren schweren Verletzungen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth unterstützt ein Sachverständiger die Beamten der Polizei Bayreuth-Land bei der Klärung der Unfallursache.