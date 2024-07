ERLANGEN-LAND. (720) Am Sonntagnachmittag (07.07.2024) wurde ein Mann bei einer Auseinandersetzung in Baiersdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) mit einem Messer verletzt. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger konnte kurze Zeit später festgenommen werden.



Gegen 17:30 Uhr gerieten in einer Gemeinschaftsunterkunft am Burggrafenplatz zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren aus noch nicht geklärter Ursache in Streit. Die Streitigkeit eskalierte zu einer handfesten Auseinandersetzung in dessen Verlauf der 21-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer angriff. Hierdurch erlitt der 20-Jährige mehrere, glücklicherweise nicht lebensbedrohliche, Verletzungen.

Weitere vor Ort befindliche Bewohner verständigten die Polizei, woraufhin der 21-jährige Mann zunächst zu Fuß flüchtete. Er konnte jedoch durch die alarmierten Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Erlangen-Land unweit der Gemeinschaftsunterkunft festgenommen werden.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Der 21-jährige Tatverdächtige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.



