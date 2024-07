1042. Verkehrsunfall zwischen zwei PKW; zwei Personen verletzt – Ramersdorf

Am Freitag, 05.07.2024, gegen 18:20 Uhr, befuhr eine 29-Jährige mit Wohnsitz in München mit ihrem VW PKW die Chiemgaustraße in Richtung A8. Zur selben Zeit befuhr ein 29-Jähriger aus München mit seinem Audi PKW ebenfalls die Chiemgaustraße in entgegengesetzter Richtung.

Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen kam es zu stockendem Verkehr, weshalb die 29-Jährige verbotswidrig über die Fahrstreifenbegrenzung nach links wendete. Aus diesem Grund kam es zu einem Zusammenstoß mit dem PKW des 29-Jährigen. Dieser wurde in der Folge gegen zwei Bäume, die sich am Fahrbahnrand befanden, abgelenkt, während sich der PKW der 29-Jährigen drehte.

Durch den Unfall wurden beide leicht verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge und die am Rand befindlichen Bäume wurden erheblich und der Fahrbahnbelag leicht beschädigt. Aus diesem Grund mussten die Fahrzeuge von der Unfallstelle aus abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen 6-stelligen Wert geschätzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei führt die weiteren Ermittlungen zum Fall. Im Rahmen dieser wurde festgestellt, dass für die 29-Jährige Fahrerin des VW ein aktuelles Fahrverbot vorliegt und für den Audi des 29-Jährigen kein gültiger Versicherungsschutz besteht. Beide wurden deshalb jeweils angezeigt.