NEUHAUS AM INN, LKR. PASSAU. Am Freitagnachmittag (28.06.2024) fanden Beamte der Grenzpolizeiinspektion Passau bei einer Einreisekontrolle rund 5 Kilogramm Marihuana in einem Pkw. Der 62-jährige Fahrer wurde zwischenzeitlich inhaftiert.

Am Freitag gegen 14.20 Uhr kontrollierten die Beamten einen Mazda mit britischer Zulassung bei der Einreise am Grenzübergang Neuhaus am Inn. Im Rahmen der Kontrolle durchsuchten die Fahnder den Pkw und fanden ein Paket mit rund 5 Kilogramm Marihuana. Das Paket wurde sichergestellt und der britische Fahrer vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen übernommen.

Der 62-jährige Fahrer wurde am Samstag (29.06.2024) beim zuständigen Amtsgericht in Passau vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau wurde ein Haftbefehl erlassen und der 62-Jährige im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 01.07.2024, 15.40 Uhr