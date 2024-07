REGENSBURG. Am späten Freitagabend konnten zwei Fahrraddiebe durch Regensburger Polizeibeamte gestellt werden. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde bei den beiden Männern Betäubungsmittel aufgefunden. Dieses führte die Beamten schließlich zu einer weiteren männlichen Person, welcher der Handel von Betäubungsmittel vorgeworfen wird. Der 46-jährige Regensburger wurde noch am selben Abend festgenommen.

Am Freitag, 28. Juni, beobachtete ein Anwohner, wie zwei männliche Personen in der Argonnenstraße in Regensburg zwei Fahrräder entwendeten und die Örtlichkeit anschließend verließen. Im Zuge der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Regensburg Süd die 37- und 49-jährigen Tatverdächtigen einer Kontrolle unterziehen. Als der 37-Jährige versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen, kam dieser zu Sturz und verlor hierbei eine geringe Menge Heroin. Im Zuge der weiteren Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen weiteren 46-jährigen Tatverdächtigen, der im Verdacht steht mit Betäubungsmittel zu handeln.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde bei dem 46-jährigen Regensburger durch die Polizeibeamten ebenfalls verschiedene Betäubungsmitteln, sowie diverse Rauschgiftutensilien aufgefunden und beschlagnahmt.

Der 46-Jährige wurde noch am selben Abend vorläufig festgenommen und am Samstag, 29. Juni im Auftrag der Staatsanwaltschaft Regensburg dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 46-Jährigen, woraufhin dieser in eine bayerische Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.