1462 - Fußgänger auf Fahrbahn wird aggressiv

Oberhausen - Am Sonntag (30.06.2024) kontrollierte die Polizei einen 62-jährigen Mann, der auf der Donauwörther Straße lief. Der Mann beleidigte die Beamten und leistete Widerstand.

Der 62-jährige Mann ging gegen 19.00 Uhr auf der Donauwörther Straße und behinderte so den Fahrzeugverkehr. Die Polizei kontrollierte den Mann. Der 62-Jährige sprang vor das Polizeiauto und verhielt sich unkooperativ und aggressiv. Die Beamten legten ihm daraufhin Handfesseln an und brachten ihn schließlich von der Fahrbahn. Dabei wurden die Beamten mehrfach beleidigt.

Der 62-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, da er sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

1463 - Unerlaubtes Baden im Freibad

Bärenkeller - Am Sonntag (30.06.2024) stiegen acht Jugendliche in das Bärenkeller Bad am Oberen Schleisweg ein und gingen unerlaubt schwimmen.

Gegen 05.00 Uhr kletterten die acht Jugendlichen über den Zaun des Freibads. Die Jugendlichen badeten im Anschluss im Becken.

Die hinzugerufene Polizei durchsuchte das Gelände und stellte eine 15-jährige Jugendliche fest.

Die Polizei ermittelt nun gegen die bislang unbekannten Jugendlichen und die 15-Jährige wegen Hausfriedensbruchs.

1464 – Diebstahl aus Auto

Hochzoll – Am Sonntag (30.06.2024) zwischen 02.00 Uhr und 11.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Geldbeutel aus einem unversperrten Opel in der Schrofenstraße. Es entstand ein Beuteschaden im zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

1465 - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Oberhausen - Am Montag (01.07.2024), gegen 02.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 34-Jähriger Autofahrer auf der Wertachstraße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 34-jährigen und stellte den Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes nach dem Straßenverkehrsgesetz.

1466 - E-Bike Ortung erfolgreich

Hochzoll - Am Sonntag (30.06.2024) entwendete ein 24-jähriger Mann ein E-Bike am Kuhsee. Die Polizei stoppte den Mann.

Gegen 17.00 Uhr stellte ein 54-jähriger Mann sein E-Bike am Kuhsee ab. Kurze Zeit später bemerkte er, dass das E-Bike gestohlen wurde. Durch eine Handyapp konnte der Mann das E-Bike in Oberhausen orten.

Die Polizei stoppte den 24-jährigen tatverdächtigen Mann dort mit dem Fahrrad. Die Beamten stellten das gestohlene Fahrrad sicher und übergaben es an den 54-jährigen Besitzer.

Den 24-jährigen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

1467- Alkoholisierte Unfallbeteiligte greift Polizeibeamte an

Pfersee - Am Sonntag (30.06.2024) kam es an der Kreuzung Pferseer/Holzbachstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine alkoholisierte Unfallbeteiligte war mit den polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden und griff die Beamten an.

Eine 36-jährige Frau wollte gegen 04.00 Uhr von der Holzbachstraße kommend nach rechts in die Pferseer Straße abbiegen. Ein 32-jähriger Autofahrer kam von der Perzheimer Straße und übersah offenbar die Autofahrerin. Es kam zu einem Verkehrsunfall mit einem niedrigen vierstelligen Sachschaden.

Die Polizeistreife stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass die Frau alkoholisiert war. Die Frau musste daher in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sie wehrte sich gegen die Polizeibeamten, beleidigte diese und griff sie an. Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt.

Die Frau erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung.

1468 - Unfallflucht

Lechhausen – Im Zeitraum von Freitag (28.06.2024), 18.30 Uhr bis Sonntag (30.06.2024), 13.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten Opel in der Klausstraße.

Anschließend flüchtete er, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.