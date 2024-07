1007. Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und Pkw; zwei Personen verletzt – Oberhaching

Am Samstag, 29.06.2024, gegen 15:45 Uhr, fuhr ein 63-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München als Fahrer eines Rettungsdienstfahrzeuges Mercedes Sprinter mit Sondersignalen auf der Staatsstraße 2368 in Oberhaching in Richtung Taufkirchen.

Zeitgleich fuhr eine 60-Jährige mit Wohnsitz in München in einem Volvo Pkw, ebenfalls auf der Staatsstraße 2368 in Richtung Oberbiberg. An der Kreuzung zur Kreisstraße M11 wollte die 60-Jährige in diese nach links abbiegen.

Hierbei fuhr sie bei Grünlicht in die Kreuzung ein und kollidierte mit dem entgegenkommenden Rettungswagen. Der 63-jährige Fahrer des Rettungsdienstes sowie sein 55-jähriger Beifahrer (ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis München) wurden bei dem Unfall verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 60-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1008. Branddelikt; Festnahme eines Tatverdächtigen – Isarvorstadt

Am Sonntag, 30.06.2024, gegen 05:30 Uhr, stellte ein Passant eine ihm unbekannte männliche Person fest, welche versuchte, einen in der Poccistraße abgestellten Pkw anzuzünden. Der Passant alarmierte sofort die Polizei, welche mit mehreren Streifen zum Einsatzort fuhr.

Dort konnten sie einen 34-jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz in Deutschland feststellen, welcher sich psychisch auffällig zeigte. Im Zuge weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 34-Jährige den Pkw im Bereich des Tankstutzens anzünden wollte.

Der 34-Jährige wurde aufgrund seiner psychischen Auffälligkeiten in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand nur ein geringer Sachschaden.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1009. Chlorgasaustritt – Au

Am Freitag, 28.06.2024, gegen 08:20 Uhr, meldete ein Angestellter eines Museums im Stadtteil Au der Feuerwehr, dass es in einem Technikraum zum Austritt von Chlorgas gekommen sei. Die Feuerwehr und die Polizei fuhren sofort mit mehreren Fahrzeugen zum Einsatzort.

In dem Technikraum konnte ein erhörter Chlorgaswert festgestellt werden, so dass der Bereich rund um das Museum durch die Polizei abgesperrt werden musste. Hierbei kam es auch zu Behinderungen des Straßenverkehrs. Die Feuerwehr evakuierte bereits anwesende Besucher sowie Angestellte des Museums und sperrte das gesamte Areal für den Besucherverkehr.

Nach umfangreichen Entlüftungsarbeiten konnte gegen 11:30 Uhr kein erhöhter Wert des Giftstoffes mehr in der Luft festgestellt werden. Nach weiteren Überprüfungen konnte das Museum gegen 13:30 Uhr wieder für den Besucherverkehr geöffnet werden. Es kamen keine Personen zu Schaden.

Die weiteren Ermittlungen bezüglich der Ursachenfeststellung übernimmt das Kommissariat 13.

1010. Körperverletzungsdelikt und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte – Au

Am Samstag, 29.06.2024, gegen 11:40 Uhr, alarmierte ein 55-Jähriger mit Wohnsitz in München die Polizei und gab an, dass sein 42-jähriger Nachbar ihn beleidigt und geschlagen hätte. Dabei wurde der 55-Jährige verletzt.

Sofort fuhren mehrere Streifen zum Einsatzort. Der 42-Jährige konnte in seiner Wohnung angetroffen werden. Bei der anschließenden Festnahme wehrte sich der 42-Jährige, so dass ein Polizeibeamter verletzt wurde und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Da sich der 42-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in ein Krankenhaus eingewiesen.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1011. Brandstiftung – Schwanthaler Höhe

Am Sonntag, 30.06.2024, gegen 16:05 Uhr, war eine Passantin in einer Tiefgarage im Bereich der Ganghoferstraße auf dem Weg zur ihrem geparkten Pkw BMW. Schon beim Betreten der Tiefgarage bemerkte sie Brandgeruch. An ihrem Pkw konnte sie ein Feuer unter diesem feststellen. Sie konnte den Brand selbständig löschen und alarmierte im Nachgang die Polizei. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht mehr notwendig.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei ergaben sich Hinweise, dass der Brand vorsätzlich verursacht wurde. Eine sofort eingeleitete Fahndung ergab keine Hinweise auf den Täter. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen hinsichtlich dieser Brandstiftung und weiterer in der Vergangenheit festgestellter Brandstiftungen innerhalb derselben Tiefgarage werden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) geführt.

1012. Zwei Einbrüche in Wohnhäuser – Harlaching und Grünwald

Am Wochenende ereigneten sich in den Stadtteilen Grünwald und Harlaching zwei Einbrüche in Wohnhäuser:

Fall 1:

Am Freitag, 28.06.2024, gegen 13:00 Uhr, stellte ein über 80-Jähriger fest, dass in sein Wohnhaus im Landkreis München eingebrochen wurde. Er alarmierte die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über ein Fenster im ersten Obergeschoss des Hauses. Die dahinterliegenden Räumlichkeiten wurden im Anschluss durchsucht. Es wurden Bargeld und Schmuck in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entwendet.

Anschließend konnten die Täter das Anwesen in unbekannte Richtung verlassen.

Fall 2:

Am Samstag, 29.06.2024, stellte eine 64-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Harlaching fest, dass bei ihr eingebrochen wurde.

Nach ersten Ermittlungen verschafften sich hier ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über eine Tür im ersten Obergeschoss. Aus den dahinterliegenden Räumlichkeiten wurden Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet.

Anschließend konnten die Täter in unbekannte Richtung flüchten.

In beiden Fällen werden die Ermittlungen durch das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) fortgeführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Freitag, 28.06.2024, zwischen 11:15 Uhr und 13:00 Uhr, im Bereich der Hubertusstraße, Portenlängerstraße und Gabriel-von-Seidl-Straße (Grünwald) und im Zeitraum Samstag, 29.06.2024, zwischen 17:30 Uhr und 22:20 Uhr, im Bereich der Meichelbeckstraße, Harthauserstraße und Benediktenwandstraße (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1013. Größerer Polizeieinsatz – Sendling

Am Sonntag, 30.06.2024, gegen 16:45 Uhr, verständigte eine 57-Jährige mit Wohnsitz in München den Polizeinotruf und gab, dass es zwischen zwei Familienangehörigen zum Streit gekommen sei. Im Zuge der verbalen Auseinandersetzung bedrohte ein 63-Jährige einen 35-Jährigen (beide mit Wohnsitz in München) mit einem Messer. Während des Gesprächs mit der Einsatzzentrale konnte die 57-Jährige zusammen mit dem 35-Jährigen die Wohnung verlassen.

Sofort fuhren mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit. Der 63-Jährige konnte vor Ort in der Wohnung angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Ein Messer konnte sichergestellt werden.

Da sich der 63-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Klinik eingewiesen.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.