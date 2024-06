SCHWEINFURT / SENNFELD / WERNECK. Mehreren Hinweisen auf ein mögliches Ansprechen von Jugendlichen und Kindern in Werneck, Schweinfurt und Sennfeld geht momentan die Polizeiinspektion Schweinfurt nach. Bislang kam es in der Region zu keinen weiteren Ansprechversuchen.

Der Schilderung der Kinder und Jugendlichen nach sprachen sie Unbekannte auf dem Schulweg an. Der erste Vorfall ereignete sich am Montag gegen 13:00 Uhr in Sennfeld in der Gartenstraße. Hier sprach der Fahrer aus einem Auto heraus Grundschüler an und fragte sie, ob sie seine Katzen sehen möchten. Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Dienstagmittag gegen 12:25 Uhr in der Schweinfurter St.-Kilian-Straße. Hier sprach ein Unbekannter, der zu Fuß unterwegs war, einen 10-Jährigen an.

Ebenfalls am Dienstag nahm aus einem Auto heraus ein bereits durch die Polizei Schweinfurt ermittelter Mann Kontakt zu zwei Jugendlichen im Alter von 16 Jahren in Werneck auf. Die Beamten sprachen mit dem Mann über sein Verhalten und forderten ihn auf, in Zukunft auf das Ansprechen von Jugendlichen zu verzichten. Die Motivation des Mannes lag zu keinem Zeitpunkt darin, die Schüler in Gefahr zu bringen.

Beschreibung der Männer:

Sennfeld:

normale Statur, Größe 180-195cm

Schweinfurt:

Ca. 30-40 Jahre alt,

schlank, Glatze,

kurze Jeanshose, blaues T-Shirt, weiße Schuhe

Die Kinder und Jugendlichen handelten in allen drei Fällen genau richtig, gingen auf das Angebot nicht ein und informierten ihre Eltern und die Schulen. Nach der Mitteilung leitete die Polizei sofort erste Ermittlungen ein und zeigt verstärkt Präsenz auf den Schulwegen.

Dem aktuellen Sachstand nach kam es bislang zu keinem weiteren verdächtigen Ansprechen von Kindern im Raum Schweinfurt.

Nutzer veröffentlichen Fotos eines unbeteiligten Mannes und müssen mit polizeilichen Ermittlungen rechnen

Derzeit werden in verschiedenen WhatsApp-Gruppen und auf Social Media Fotos von einer männlichen Person veröffentlicht, die am Dienstag fotografiert worden ist. Bei der Person handelt es sich um den Vater eines Kindes, der in keinem Zusammenhang mit den Vorfällen steht. Die Veröffentlichung von Fotos einer Person ohne deren Einwilligung stellt einen Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz dar und zieht entsprechende Ermittlungen nach sich.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum:

Sensibilisieren Sie ihre Kinder bezüglich der Mitfahrt bei Fremden und dem Verhalten bei einem Ansprechen durch Unbekannte.

Beteiligen Sie sich nicht an Spekulationen in den Sozialen Medien oder WhatsApp-Gruppen.

Informieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen direkt Ihre örtliche Polizeidienststelle. Diese kümmern sich mit Nachdruck um die Ermittlungen der Hintergründe und Aufklärung solcher Mitteilungen.

Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben oder Angaben zu den unbekannten Männern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 zu melden.