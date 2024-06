WÜRZBURG / ZELLERAU. Der Mitte Juni in der Weißenburgstraße schwer verletzt aufgefundene Radfahrer ist im Krankenhaus verstorben. Die Untersuchungen legen einen medizinischen Hintergrund nahe.

Wie bereits am 18. Juni 2024 berichtet, wurde in den frühen Morgenstunden des 16. Juni 2024 ein Radfahrer im Bereich einer Bushaltestelle in der Weißenburgstraße aufgefunden. Der 69-Jährige aus dem Landkreis Würzburg ist im Krankenhaus verstorben.

Den Ermittlungen nach war ein medizinisches Problem die Ursache. Eine Fremdeinwirkung durch Dritte kann gegenwärtig ausgeschlossen werden.