DEGGENDORF, LKR DEGGENDORF: Eine 65jährige Rollerfahrerin stürzt bei Ausweichversuch und zieht sich tödliche Verletzungen zu.

Am Freitag, den 21.06.2024, um 18:20 Uhr, befuhr eine 65-jährige Kraftradfahrerin die St 2133 von Schaufling in Richtung Deggendorf. Auf Höhe der Einmündung Großfilling, wollte eine 34-jährige Pkw-Fahrerin in die Staatsstraße einfahren und übersah hierbei, nach ersten Erkenntnissen, die herannahende Kraftradfahrerin, welche beim Ausweichversuch die Kontrolle verlor und auf die Fahrbahn stürzte. Die Gestürzte erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Die Staatsstraße war zur Unfallaufnahme für etwa 2,5 Stunden gesperrt.

Die freiwillige Feuerwehr unterstützte die Polizei vor Ort bei der Straßensperrung.

