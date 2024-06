A9/Trockau. Innerhalb von vier Stunden kommt es am Montag zwischen Pegnitz und Trockau zu fünf Verkehrsunfällen.

In der dortigen Autobahnbaustelle kracht es gegen 11:00 Uhr zunächst an der Anschlussstelle Trockau. Hier missachtete der 26 -jährige Fahrer eines Kleintransporters das Stopp-Schild beim Einfahren in die Autobahn. Er streifte dabei einen vorbeifahrenden Sattelzug. Aufgrund dieses Unfalls bremste ein nachfolgender Sattelzug ab. Das erkannte ein dahinterfahrender Mann mit seinem Wohnmobil zu spät und fuhr auf den Sattelzug auf. Der Fahrer des Wohnmobils wurde dabei leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Zur Absicherung und Reinigung der Unfallstelle waren die Feuerwehr Trockau, das THW Bayreuth und die Autobahnmeisterei eingesetzt.

Das erste Unfallgeschehen war noch nicht mal aufgenommen, da krachte es kurze Zeit später im Stau hinter der Unfallstelle noch ein weiteres Mal. Der Fahrer eines Reisebusses erkannte das Stauende zu spät und fuhr auf einen Sattelzug auf. Hier entstand glücklicherweise nur Sachschaden. Die Fahrzeugführer und 35 Insassen des Buses blieben unverletzt.

Als die Unfallstelle an der Anschlussstelle Trockau bereits fast geräumt war, gegen 12:30 Uhr, wurde auch noch ein Absicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei in einen Unfall verwickelt. Das Fahrzeug sicherte die Unfallstelle auf der rechten Fahrspur ab. Ein daran vorbeifahrender Lkw streifte dieses und setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der 40-jährige Fahrer des Lkw konnte kurze Zeit später durch eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth angehalten werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro.

Zum Abschluss dieser Unfallserie, gegen 13:30 Uhr, streiften sich noch zwei Lkws kurz nach der Talbrücke Trockau in Fahrtrichtung München. Hierbei übersah der 64-jährige Fahrer eines Baustellen-Lkws beim Verlassen des Baustellenbereichs einen vorbeifahrenden Sattelzug. Beide Fahrzeuge streiften sich seitlich und verursachten einen Sachschaden von ca. 8.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Bayreuth weist alle Verkehrsteilnehmer darauf hin, im Bereich der beiden Anschlussstellen Trockau, A 9 Ri. München sowie Ri. Berlin, mit großer Vorsicht in die Autobahn einzufahren und sich an die neu installierte Beschilderung (Vorfahrtsregelung durch STOP-Schild) zu halten bzw. an das Fehlen einer Beschleunigungsspur im dortigen Bereich bei der Einfahrt zu denken.