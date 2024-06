REGENSBURG. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Regensburger Innenstadt zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 20-jährigen Mannes. Dieser wurde durch mehrere Personen angegangen, welche Bargeld entwendeten. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Am Sonntag, 16. Juni, befand sich ein 20-Jähriger gegen Mitternacht im Bereich der Grasgasse in Regensburg, als er von fünf männlichen Personen unvermittelt angegangen wurde. Einer der unbekannten Männer packte den 20-Jährigen am Hals und schlug ihm in das Gesicht. Währenddessen entwendete ihm ein weiterer, noch unbekannter Täter Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Anschließend flüchteten die fünf Unbekannten von der Tatörtlichkeit.

Die Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich verliefen bisher ergebnislos. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat nun die Ermittlungen übernommen und ist auf der Suche nach Zeugen aus der Bevölkerung.

Haben Sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Nähe der Maximilianstraße in Regensburg den oben beschriebenen Vorfall beobachtet? Sind ihnen zwei Männer in der Nähe der Tatörtlichkeit aufgefallen, die wie folgt beschrieben werden können?

Tatverdächtiger 1:

männlich

ca. 180 cm groß

breite Statur

kurze, nach hinten gegelte Haare

längerer „3-Tage-Bart“

beide Arme tätowiert

Narben an beiden Unterarmen

Bekleidung: weißes T-Shirt, schwarze Kapuzenjacke, Jeans

Tatverdächtiger 2:

männlich

schlanke Statur

Vollbart

Bekleidung: schwarzes Cap, dunkelbraune Jeans, schwarze Jeansjacke, Bauchtasche

Dann melden Sie sich unter Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.