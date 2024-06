LANDSHUT, WARTENBERG, LKR. ERDING. Erneut haben Telefonbetrüger in der Region zugeschlagen. Ein 59-jähriger Mann aus dem Raum Wartenberg übergibt in Landshut mehrere zehntausend Euro an einen unbekannten Kurier.

Nachdem der 59-Jährige am Donnerstag, 13.06.2024, gegen 15.00 Uhr von einer angeblichen Rechtsanwältin am Telefon mitgeteilt wurde, seine Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und müsse nun eine Kaution von 60.000 Euro hinterlegen, besorgte er in einer Erdinger Bank mehrere zehntausend Euro.

Auf Anweisung der Telefonbetrüger fuhr der Mann anschließend nach Landshut. Dort übergab er in der Ludwigstraße, kurz von der Abzweigung zum Marienplatz/Freyung, das Bargeld an einen unbekannten Mann.

Der Abholer wird folgendermaßen beschrieben:

ca. 30 Jahre alt

südländisches Aussehen

etwa 180 cm groß

leichter Bart

bekleidet war der Mann mit einem blauen Baseball Cape, einem blau-grauen T-Shirt sowie einer beigen Hose.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die weiteren Ermittlungen zu dem Betrugsfall übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0871/9252-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle. Der Zeugenaufruf richtet sich insbesondere an Passanten, die gestern Nachmittag gegen 17.30 Uhr im Bereich der Ludwigsstraße/Marienplatz/Freyung verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben. Ebenso werden Taxiunternehmen, die gestern im Tatzeitraum u. U. eine Person, auf die die Beschreibung zutrifft, in die Ludwigstraße bzw. in die Nähe gefahren haben, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 14.06.2024, 11.10 Uhr