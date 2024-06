SCHWABACH. (618) Im Zeitraum von Freitag (31.05.2024) bis Mittwoch (05.06.2024) besprühten Unbekannte die Fassade eines Jugendzentrums in Schwabach. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



An der Fassade eines Jugendzentrums in der Königstraße ist ein genehmigtes Graffiti, unter anderem mit dem Schriftzug „Schwabach ist bunt“ und einer Regenbogenflagge, angebracht. Den genannten Schriftzug übersprühten Unbekannte mit schwarzer Farbe. Zudem brachten sie mehrere Graffiti-Tags an der Hausfassade an. Die Höhe des verursachten Sachschadens wird auf circa 150 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.



Erstellt durch: Michael Petzold / bl