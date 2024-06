LANDSHUT. Am Mittwochabend (12.06.2024) gegen 22.30 Uhr kam es in der Papiererstraße zu einem anfänglichen Streit zwischen drei jungen Männern.

Den bisherigen Ermittlungen nach soll es aus noch unbekannten Gründen zu einem Streit zwischen drei Männern im Alter von 19, 23 und 26 Jahren gekommen sein. Nach einem anfänglichen Handgemenge zwischen den drei Beteiligten soll dabei der 19-Jährige zu Boden gestoßen und dort von seinen beiden Kontrahenten weiter getreten und geschlagen worden sein. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll der 26-jährige Tatverdächtige mit einem Teleskopschlagstock mehrfach auf den Kopf des 19-Jährigen eingeschlagen haben. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus zu weiteren Behandlungen gebracht.

Die 23- und 26-jährigen Tatverdächtigen konnten durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landshut bereits kurz nach der Tat festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Landshut hat zusammen mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut die Ermittlungen aufgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging zwischenzeitlich Haftbefehl gegen den 26-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung. Er wurde heute dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Landshut vorgeführt, der den Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt hat.

Zeugen, die die Auseinandersetzung in der Papiererstraße am Mittwoch, 12.06.2024 Uhr beobachtet haben und hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 14.06.2024, 11.50 Uhr