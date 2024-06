WALTENHOFEN. Vergangenen Montag wurde eine Seniorin Opfer eines Trickbetrugs in Waltenhofen. Falsche Polizeibeamte bringen die Frau zur Übergabe einer fünftstelligen Summe von Bargeld.

Was ist passiert?

Die Seniorin wurde durch unbekannte Täter über mehrere Stunden verteilt mehrfach telefonisch kontaktiert. Die Täter gaben vor, dass in der Nachbarschaft Betrüger seien und sie ihr Geld und ihr Vermögen in Sicherheit bringen solle. Unter dem Druck der Täter übergab die Seniorin schlussendlich einen fünfstelligen Betrag an die Täter, die sich als falsche Polizisten ausgaben und persönlich bei ihr erschienen.

Nach erfolgter Geldübergabe hielten die Täter das Opfer über einen längeren Zeitraum in der Telefonleitung. Die ermittelnde Kriminalpolizei geht hierbei davon aus, dass die Täter Misstrauen ihres Opfers und einen Notruf bei der tatsächlichen Polizei verhindern wollten.

Wer hat etwas beobachtet?

Wer kann Angaben zu verdächtigen männlichen Personen am Montag, zwischen 13 und 15 Uhr, im Bereich der Industriestraße oder im Bereich der Metzgergasse im Ortsteil Hegge machen?

Einer der Täter wird zwischen 25 und 30 Jahre, etwa 175 cm groß und dunkelhaarig beschrieben. Er trug eine uniformähnliche Kleidung.

Der zweite Täter war etwa 180 cm groß und von kräftiger Statur.

Hinweise richten Sie bitte direkt an die Kriminalpolizeiinspektion Kempten unter 0831 9909-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Wie sollen sich Betroffene verhalten?

Seien Sie misstrauisch!

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder Sie am Telefon zu Ihren finanziellen Verhältnissen befragen.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt!

Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder wählen Sie die Nummer der örtlichen Polizeiinspektion. Wichtig: Beenden Sie zuvor das Telefonat.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen!

Legen Sie auf und rufen Sie später zurück.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen! Machen Sie zu Ihrem Vermögen keine Angaben am Telefon. Überweisen Sie auch kein Geld an fremde Konten.

Bitte erzählen Sie Ihren Freunden und Bekannten, Ihren Eltern oder Großeltern und Ihren Nachbarn von der Masche!

(KPI Kempten)

