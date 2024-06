866. Organisierter Callcenterbetrug, sog. Schockanruf; Festnahme eines Tatverdächtigen – Laim

Am Donnerstag, 06.06.2024, erhielt ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz in München zu Hause einen Anruf einer vermeintlichen Polizeibeamtin. Die Frau gab an, dass die Tochter des Mannes mit ihrem Fahrrad einen Verkehrsunfall verursacht hätte und dabei wäre ein Kind gestorben. Die Mutter des Kindes wäre schwer verletzt worden.

Daraufhin wurde das Gespräch an einen angeblichen Staatsanwalt weitergegeben. Dieser forderte den Angerufenen auf, über 90.000 Euro als Kaution zu hinterlegen, damit eine Untersuchungshaft gegen die Tochter des über 80-Jährigen abgewendet werden kann.

Der Mann ging daraufhin zu einer Bank und hob mehrere Tausend Euro ab. Danach ging er zu einer weiteren Bank in Laim und hob noch einmal Geld ab. Daraufhin wurde er von den Tätern telefonisch zu einem Abholer dirigiert, der als Praktikant vom Amtsgericht angekündigt war.

Der Abholer, ein 25-Jähriger mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen, nahm das Geld (über 10.000 Euro) an sich und entfernte sich mit einem VW Pkw. Der Pkw konnte kurz danach von Polizeibeamten angehalten werden und der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Der Pkw und das Bargeld wurden sichergestellt. Nach einer Anzeigenerstattung wegen der Betrugstat und der weiteren polizeilichen Sachbearbeitung wurde der 25-Jährige einem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl.

Der über 80-Jährige wurde darüber informiert, dass er der Geschädigte eines Betrugs ist und seine Tochter keinen Unfall verursacht hatte.

Das Kommissariat 61 (Vermögensdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

867. Staatsschutzrelevantes Delikt – Pasing

Am Mittwoch, 05.06.2024, meldete ein Anwohner eines Mehrparteienhauses in Pasing dem Notruf der Münchner Polizei eine größere mehrere Meter lange Schmierschrift auf einer Außenseite des Wohnhauses.

Die Polizeibeamten konnten vor Ort Schriften mit einem Bezug zum aktuellen Nahost-Konflikt feststellen. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Nach den ersten Ermittlungen lässt sich der Tatzeitraum auf Samstag, 01.06., 12.00 Uhr, bis Montag 03.06.2024, 16.00 Uhr eingrenzen.

Das Kommissariat 45 (politisch motivierte Kriminalität) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Josef-Felder-Straße, Landsberger Straße und Pasinger Promenade (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

868. Zusammenstoß von Pkw und Kind; dieses wird leicht verletzt – Berg am Laim

Am Samstag, 08.06.2024, gegen 12:00 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw auf der Hermann-Weinhauser-Straße.

Zur gleichen Zeit stand ein 6-Jähriger mit Wohnsitz in München auf einem dortigen Gehweg. Er wollte plötzlich die Fahrbahn zu Fuß überqueren.

Dabei lief das Kind nach ersten Ermittlungen gegen einen Außenspiegel des vorbeifahrenden Mercedes. Bei diesem Unfall wurde das Kind leicht verletzt. Der Rettungsdienst und die Polizei wurden alarmiert. Der 6-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Bei der Aufnahme durch die Polizei fielen drogentypische Auffälligkeiten bei dem 21-jährigen Pkw-Fahrer auf. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte den Verdacht auf den Wirkstoff THC. Bei dem Pkw-Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Er wurde wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt. Nach der polizeilichen Sachbearbeitung und der Blutentnahme wurde er wieder entlassen.

869. Pkw fährt gegen Baum; Fahrerin wird leicht verletzt – Milbertshofen

Am Samstag, 08.06.2024, gegen 17:30 Uhr, fuhr eine 82-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Opel Pkw auf dem Frankfurter Ring. Dort überholte sie einen anderen Pkw auf der linken Fahrspur und wechselte danach wieder auf die rechte Fahrspur. Dabei fuhr sie gegen den Randstein und danach auf den Grünstreifen. Danach fuhr sie über einen dortigen Baum, der bei dem Unfall komplett beschädigt wurde. Letztendlich kam der Pkw an einem weiteren Baum zum Stehen.

Der Rettungsdienst und die Polizei wurden von Zeugen verständigt. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw wurde bei dem Unfall stark beschädigt und in die Verwahrstelle der Polizei geschleppt. Durch die Feuerwehr wurden die Überreste des Baumes entsorgt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000 Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

870. Sexualdelikt; Festnahme eines Tatverdächtigen – Au

Am Freitag, 07.06.2024, gegen 20:50 Uhr, befand sich ein 32-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München im Bereich der Isarauen. Er war dort zusammen mit drei weiteren Begleitern. Zur selben Zeit befand sich dort eine 37-Jährige mit Wohnsitz in München mit einer Bekannten.

Der 32-Jährige sprach die Frauen mehrfach provozierend an und plötzlich zog er seine Hose und Unterhose herunter und packte die 37-Jährige von hinten an den Oberarmen, zog sie zu sich heran und berührte die Frau mit seinem entblößten Geschlechtsteil. Die Frau drückte ihn daraufhin weg.

Ein Zeuge beobachtete die auffällige Situation und informierte sofort den Polizeinotruf 110. Daraufhin wurden Fahndungsmaßnahmen, an denen über fünf Streifen der Münchner Polizei beteiligt waren, aufgenommen. Der 32-jährige und seine Begleiter konnten kurz danach in der Nähe von der Polizei angetroffen werden.

Der 32-Jährige wurde zu einer Polizeiinspektion gebracht und wegen eines sexuellen Übergriffs angezeigt. Bei der Überprüfung seiner Begleiter wurde bei einem 18-Jährigen mit Wohnsitz in München ein Einhandmesser aufgefunden. Das Messer wurde sichergestellt und der 18-Jährige wurde wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.

Nach den Anzeigenerstattungen und der polizeilichen Sachbearbeitung wurden beide Personen wieder entlassen.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.