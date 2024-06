LINDAU. Gegen einen 33-jährigen Mann besteht der Verdacht des versuchten Mordes. Der Tatverdächtige hatte ohne die erforderliche Fahrerlaubnis und mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen einen gestohlenen Pkw geführt. Auf seiner rasanten Fahrt brachte er andere Verkehrsteilnehmer in Lebensgefahr. Die Kripo Lindau sucht nun Zeugen.

Am Dienstag, den 04.06.2024, wurde der Polizeiinspektion Lindau gegen 17:00 Uhr ein aggressiver Pkw-Fahrer in der Dreierstraße gemeldet. Der auffällige Verkehrsteilnehmer wurde durch einen Passanten mittels Handzeichen darauf aufmerksam gemacht, dass er langsamer fahren solle. Daraufhin hielt der Pkw-Fahrer an, ging zum Kofferraum seines Fahrzeuges und holte ein Beil heraus. Mit diesem bedrohte er den Passanten, ohne es aber einzusetzen. Nach einem kurzen Wortwechsel fuhr er mit seinem Pkw in Richtung Insel davon.

In der Bregenzer Straße, auf Höhe der Stadtverwaltung, hielten die inzwischen verständigten Streifen der örtlichen Polizeiinspektion und Grenzpolizeiinspektion das Fahrzeug an. Während der Kontrolle gab der Fahrer wieder Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ladestraße davon. In der Ladestraße überholte der flüchtende Fahrer einen weiteren Pkw, obwohl ihm mehrere Fahrradfahrer entgegenkamen. Einer der Fahrradfahrer musste von seinem Rad abspringen, um sich in Sicherheit zu bringen. Dabei verletzte sich der Radfahrer leicht. Dennoch kam es zu einer Kollision mit dem Fahrrad. Ohne sich um den Fahrradfahrer zu kümmern, setzte der Pkw-Fahrer seine Flucht über die Eichwaldstraße in den Heuriedweg fort.

Am Kreisverkehr vor dem Einkaufsmarkt kollidierte der Pkw noch mit dem Randstein an einem Fußgängerüberweg, worauf das Fahrzeug seinen rechten Vorderreifen verlor und im Anschluss in einer Grünfläche zum Stehen kam. Die Polizeikräfte nahmen daraufhin den 33-jährigen Fahrer fest, der sich der Festnahme noch durch erneutes Weiterfahren zu entziehen versuchte.

Wie die Polizei ermittelte, hatte der 33-Jährige den Pkw zuvor gestohlen und war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Weiterhin besteht der Verdacht, dass der Mann das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Da gegen ihn bereits ein Haftbefehl für eine längerfristige Haftstrafe bestand, brachten ihn die Polizeikräfte in eine Justizvollzugsanstalt.

Aufgrund der Tatsache, dass der Tatverdächtige das Fahrzeug aggressiv und mit hoher Geschwindigkeit geführt und andere Verkehrsteilnehmer konkret gefährdet hatte, leitete die Staatsanwaltschaft Kempten ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts des versuchten Mordes ein.

Die Kriminalpolizeistation Lindau, welche die Ermittlungen übernommen hat, bittet mögliche Zeugen oder auch Geschädigte, die am Dienstag, den 04.06.24, zwischen 17:05 Uhr und 17:30 Uhr, im Bereich der hinteren Insel zur Bregenzer Straße und im weiteren Verlauf in der Ladestraße bis zum Heuriedweg Beobachtungen gemacht haben oder selbst gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer 08382 910-0 zu melden. (KPS Lindau)

