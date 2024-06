Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

HOF / ZWICKAU. Montagabend nahmen Hofer Kriminalbeamte im Rahmen einer Durchsuchung einen 43-jährigen Serben in Hof fest. Er steht im Verdacht, von einem 86-jährigen Mann aus Zwickau Bargeld und Wertgegenstände im Gesamtwert eines mittleren fünfstelligen Betrags unter Anwendung des „Enkeltricks“ erlangt zu haben.

Im Zuge von Ermittlungen in Betrugsfällen stieß die Kriminalpolizei Hof auf den tatverdächtigen 43-Jährigen. Die Beamten durchsuchten am Montag ein von ihm angemietetes Hotelzimmer in Hof und fanden dabei Beweismittel für eine am selben Tag begangene mutmaßliche Betrugstat in Zwickau, Sachsen. In Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion Zwickau konnten die Polizisten dort den Geschädigten, einen 86-jährigen Mann, ausfindig machen.

Die Beamten der Kriminalpolizei Hof nahmen den Verdächtigen fest. Ein Ermittlungsrichter erließ am Dienstagnachmittag Haftbefehl gegen den 43-Jährigen, der sich nun wegen des Verdachts des Betruges strafrechtlich verantworten muss. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.