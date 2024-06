KEMNATH. LKR. TIRSCHENREUTH. Am Dienstagmorgen, den 4.Juni, stürzte eine Auszubildende eines Elektronikbetriebes bei Arbeiten von einer Leiter. Die Jugendliche wurde bei dem Sturz schwer verletzt und wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt. Da für die Arbeiten eine Leiter nicht ausreichend war, wird durch die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. gegen den Arbeitgeber aufgrund verletzter Arbeitsschutzvorschriften ermittelt.

Eine Auszubildende eines Elektronikbetriebes führte am Dienstagmorgen Befestigungsarbeiten an einer Baustelle Am Gewerbepark in Kemnath durch. Während der Tätigkeit stürzte die Jugendliche von einer Leiter und fiel mehrere Meter in die Tiefe. Arbeitskollegen leisteten Erste Hilfe bis die Frau mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Dort wird die schwer Verletzte derzeit behandelt. Da die Arbeiten aus Arbeitsschutzgründen nicht auf einer Leitern hätten durchgeführt werden dürfen, muss sich nun der Arbeitgeber verantworten. Gegen den 46-jährigen Firmeninhaber aus dem Landkreis Tirschenreuth nahm die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. in enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Berufsgenossenschaft (BG ETEM) ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen fahrlässiger Körperverletzung auf.