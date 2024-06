GEISELHÖRING, LKR. STRAUBING-BOGEN. Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst wurden am Montag, 03.06.2024, in die Asylbewerberunterkunft in die Dingolfinger Straße zu einem Streit verständigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es gegen 18.00 Uhr aus noch unbekannten Gründen zu einem Streit zwischen einem 21- und 30-jährigen Bewohner gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll dabei der Jüngere versuchten haben, den 30-Jährigen mit einem Messer zu verletzen. Beim Versuch, den Angriff abzuwehren, ist der 30-Jährige an der Hand verletzt worden. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus zu weiteren Behandlung gebracht.

Der 21-Jährige konnte von einer Streife der Polizeistation Mallersdorf-Pfaffenberg widerstandslos festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg erging gegen den 21-jährigen Syrer mittlerweile Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags.

Er wurde heute dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 04.06.2024, 15.45 16.25 Uhr