Der 25-jährige Nicolas Reichert wurde zuletzt am Sonntagabend in seinem Elternhaus in der Straße "Höhenweg" gesehen. Am Freitagmorgen wurde der Mann schließlich durch die Eltern bei der Polizei als vermisst gemeldet. In welchem Zeitraum Herr Reichert das Wohnhaus verlassen hat, ist aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Intensive Suchmaßnahmen der Polizei, welche derzeit noch andauern, führten bislang nicht zu seinem Auffinden. Daher wird nun auch um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

Er wird wie folgt beschrieben:

175 cm groß

Schlanke Statur

Braune Haare

Trägt vermutlich eine Brille

Ist vermutlich mit einer dunkelblauen Bomberjacke, einer weinroten Strickmütze sowie dunkelbraunen Schuhen bekleidet

Hinweise nimmt die Polizei Mellrichstadt unter 09776/8060 entgegen.