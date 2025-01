DIETMANNSRIED. In einem Betrieb kam es am Donnerstagvormittag zu einem Ammoniakaustritt, bei dem 13 Menschen verletzt wurden.

Am 30. Januar 2025 kam es in einem Betrieb in Dietmannsried zu einem kurzfristigen Ammoniakaustritt. Dabei wurden zwölf Beschäftigte leicht und ein weiterer Mitarbeiter mittelschwer verletzt. Inzwischen konnten alle Verletzten das Krankenhaus wieder verlassen. Die Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte die Situation schnell unter Kontrolle bringen. Dennoch wurden vorsorglich Warnmeldungen an die Bevölkerung herausgegeben. In enger Abstimmung mit den Verantwortlichen einer benachbarten Schule, eines Kindergartens und eines Seniorenzentrums wurden einvernehmliche Absprachen getroffen. Zu keinem Zeitpunkt bestand für Schüler, Kinder oder Senioren eine Gesundheitsgefahr. Das Gebäude wurde zwischenzeitlich wieder freigegeben.

Rund 135 Feuerwehrkräfte, 80 Sanitäter und 70 Polizeibeamte waren im Einsatz. Die Polizeiinspektion Kempten hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. (PI Kempten)

