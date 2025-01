OFFENBERG, LKR. DEGGENDORF. Am 28.01.2025 stellten Schleierfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle eine größere Menge an Dopingmittel sicher. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.

Die Beamten der Fahndungskontrollgruppe unterzogen den Pkw mit britischer Zulassung am Parkplatz Geigenbühl an der A3 in Fahrtrichtung Regensburg gegen 23.00 Uhr einer Kontrolle. Bei dieser konnten sie eine sehr große Anzahl an verbotenen Dopingmitteln, circa 250 Ampullen und 3400 Tabletten, sowie ein verschreibungspflichtiges Medikament mit über 4300 Tabletten auffinden.

Die Substanzen konnten einem der beiden Insassen des Fahrzeugs, einem 42-jährigen Briten, zugeordnet werden. Die Dopingmittel und Medikamente wurden sichergestellt, der Brite vorläufig festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft München I hat zusammen mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf die Ermittlungen übernommen. Aufgrund der großen Menge an verbotenen Substanzen besteht der dringende Verdacht des gewerbsmäßigen Handels mit Dopingmittel und Arzneimittel.

Der von der Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl wurde gestern (29.01.2025) bei einer Vorführung am Amtsgericht Deggendorf erlassen und der Beschuldigte in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 30.01.2025, 14.15 Uhr