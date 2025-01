DINGOLFING. Am Donnerstag, 30.01.2025, kurz nach 12.00 Uhr, geriet der Fahrer eines Schwertransporters zwischen den Anschlussstellen Dingolfing-Mitte und Dingolfing-Ost, Fahrtrichtung Deggendorf, aus noch ungeklärter Ursache in die Mittelleitplanke.

Ersten Erkenntnissen nach sind keine Personen verletzt worden. Zur Bergung des Lkw wird der Verkehr in Richtung Deggendorf an der Anschlussstelle Dingolfing-Mitte ausgeleitet, die Ausleitung des Verkehrs in Richtung München erfolgt bereits an der Anschlussstelle Dingolfing-Ost. Bitte folgen sie den Umleitungsempfehlungen. Zum genauen Unfallhergang können noch aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Veröffentlicht: 30.01.2025, 13.00 Uhr