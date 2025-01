FEUCHTWANGEN. (95) Am Mittwochabend (29.01.2025) überfiel ein Unbekannter eine Tankstelle in Schnelldorf (Lkrs. Ansbach). Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 18:45 Uhr betrat ein unbekannter, maskierter Mann eine Tankstelle in der Rothenburger Straße in Schnelldorf. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Herausgabe von Bargeld und flüchtete daraufhin mit der Tatbeute von mehreren Hundert Euro in unbekannte Richtung.

Der bedrohte Tankstellenmitarbeiter verständigte sofort die Polizei. Der Mitarbeiter blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, bei welchen eine Vielzahl von Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Feuchtwangen und den umliegenden Dienststellen sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz waren, gelang es dem Unbekannten unerkannt zu entkommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge flüchtete der Unbekannte möglicherweise zu Fuß über einen Weg, welcher zwischen dem Rathaus und der nahegelegenen Bäckerei aus Schnelldorf führt (Am Wiesengrund).

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Circa 40 Jahre alt, circa 185 cm groß, sportliche/athletische Statur, trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und war mit einer Sturmhaube maskiert.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei übernahm noch vor Ort die Ermittlungen. In diesem Zusammenhang wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt.

Zeugen, welche das Geschehen beobachteten oder im zeitlichen Zusammenhang mit dem Tatgeschehen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc