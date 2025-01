WEIDEN I.D.OPF. Intensive Ermittlungsarbeit und eine schnelle Reaktion zahlen sich aus. Ein 39-jähriger Tatverdächtiger wurde auf frischer Tat bei einem Einbruch festgenommen. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.

Umfangreiche Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen führten Samstag, den 25. Januar in den frühen Morgenstunden in Pirk bei Weiden i.d.OPf. zur Festnahme eines Einbrechers auf frischer Tat. Der 39-jährige amtsbekannte Täter war bereits früh in den Fokus der Ermittler geraten, da er bereits in der Vergangenheit wegen ähnlich gelagerter Delikte auffällig geworden war. So wurde in den vergangenen Wochen unter anderem in Apotheken, Geschäfte des Einzelhandels und Gaststätten eingebrochen. Entwendet wurde meist eine niedrigstellige Bargeldsumme. Die Polizeiinspektion Weiden i.d.OPf. intensivierte daraufhin ihre Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung der Zentralen Einsatzdienste aus Weiden i.d.OPf. Am Samstag früh gelang dann der Fahndungserfolg. Anwohner informierten die Polizei Weiden i.d.OPf. über verdächtigte Aktivitäten in einem Geschäft in Pirk. Der Verdächtige konnte kurz nach dem Einbruch festgenommen werden. Auch hier hatte er die Kasse mit einem dreistelligen Bargeldbetrag entwendet. Das Fahrrad das er zu seiner Flucht benutzte, war in dieser Nacht in Pirk aus einem Lagerraum entwendet worden. Bei der Festnahme wurde eine Beamtin leicht verletzt, konnte aber ihren Dienst weiter verrichten.

Der Tatverdächtige wurde noch am gleichen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen, welche in in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. erfolgen, dauern an. Die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Weiden i.d.OPf. prüft nun, inwieweit dem Tatverdächtigen noch weitere Taten beweiskräftig zugeordnet werden können.