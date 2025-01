PERKAM, LKR. STRAUBING-BOGEN. Im Verlauf des Wochenendes (24. – 26.01.2025) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Grundschule. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Ersten Erkenntnissen nach drangen die Täter im Zeitraum von 24.01.2025, 14.00 Uhr, bis 27.01.2025, gegen 07.00 Uhr, gewaltsam über ein Fenster im Erdgeschoss in das Schulgebäude ein. Darin durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten. Ebenso wurde versucht einen Tresor mit Gewalt zu öffnen, der vorher aus der Verankerung gerissen wurde. Dies gelang aber nicht. Es konnte lediglich ein geringer Bargeldbetrag erbeutet werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit auf einen mittleren 4-stelligen Eurobetrag geschätzt werden.

Am gleichen Wochenende, vom 24.01.2025, 15.00 Uhr, bis 25.01.2025, 14.00 Uhr, kam es unweit des Schulgebäudes in der Geiselhöringer Straße zu einem weiteren Einbruch. Dabei wurde eine Werkstatt aufgebrochen und daraus ein Schlagbohrer entwendet. Derzeit gibt es Hinweise, dass die beiden Einbrüche in Zusammenhang stehen. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen.

Zeugenaufruf:

Zu den mindestens zwei Tätern liegen bislang keine Hinweise vor. Die Kriminalpolizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen in die Schule sowie der Werkstatt geben können, sich unter der 09421/868-0 zu melden.

Veröffentlicht: 28.01.2024, 13.05 Uhr