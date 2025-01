MARKTOBERDORF. Am Dienstagmorgen kam es gegen 08:00 Uhr im Marktoberdorfer Ortsteil Rieder zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein 70-jähriger Radfahrer tödlich verletzt wurde.

Der Radfahrer beabsichtigte, mit seinem Fahrrad von der Dorfstraße kommend die Hauptstraße zu überqueren. Dabei beachtete er wohl den querenden Verkehr nicht, wodurch es zu einer Kollision mit einer vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrerin kam, die in Richtung Marktoberdorf unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer auf ein weiteres Fahrzeug geschleudert. Trotz des schnellen Eintreffens der Rettungskräfte konnte der Mann nicht gerettet werden und verstarb noch an der Unfallstelle. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Die Hauptstraße war für mehrere Stunden gesperrt. Der entstandene Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. (PI Marktoberdorf)

14:00 Uhr: Redaktionelle Änderung: Korrektur des Unfalltags