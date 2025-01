NÜRNBERG. (89) Im Zeitraum von Freitagnachmittag (24.01.2025) bis Samstagmorgen (25.01.2025) brachen Unbekannte in einen Bürokomplex in Nürnberg-Mögeldorf ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



In der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 09:00 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in einen Bürogebäude in der Freiligrathstraße/Ostendstraße ein.

Im Inneren des Gebäudes durchwühlten der oder die Täter mehrere Büros und flüchteten mit Diebesgut in Höhe von rund 8000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0911 2112-3333.



Erstellt durch: Janine Mendel