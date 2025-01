NÜRNBERG. (88) Im Zeitraum von Samstagnachmittag (25.01.2025) bis Montagmorgen (27.01.2025) brachen Unbekannte in ein Lottogeschäft in Nürnberg-Eibach ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



In der Zeit von 12:45 Uhr bis 09:00 Uhr hebelten der oder die Unbekannten die Hintertür des Geschäfts in der Eibacher Hauptstraße/Fritz-Weidner-Straße auf. In den Innenräumen entwendeten der oder die Täter unter anderem Zigaretten und Tabak im Wert von rund 5000 Euro und flüchteten.

Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei. Personen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



