IMMENSTADT. Am Donnerstag, gegen 17:30 Uhr, ging über die Integrierte Leitstelle die Mitteilung über eine Rauchentwicklung im Kellerbereich des Immenstädter Rathauses ein. Der Kellerbereich wird durch das dort ansässige Bistro genutzt, welches aufgrund Renovierarbeiten geschlossen ist. Aus noch bisher ungeklärter Ursache geriet ein Mülleimer im dortigen Toilettenbereich in Brand, was zu der Rauchentwicklung führte. Personen sind bei diesem Vorfall nicht zu Schaden gekommen, der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Immenstadt war mit ca. 70 Einsatzkräften vor Ort. (PI Immenstadt)

