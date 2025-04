MEMMINGEN/A7. Im lebhaften Berufsverkehr in Richtung Norden kam es am Nachmittag des 04.04.2025 zu einem Vollbrand eines Pkw kurz vor der Anschlussstelle Memmingen-Süd aufgrund eines technischen Defekts. Gegen 13:45 befuhr der Fahrzeuglenker mit seinem Audi Q5 die A7 in Richtung Norden. Auf Höhe der Anschlussstelle Bad Grönenbach stellte der Fahrzeugführer eine unnormale Funktion seines Kupplungspedals fest. Wenige Kilometer später, kurz vor der Anschlussstelle Memmingen-Süd, bemerkte der Fahrzeugführer schließlich, dass Rauch aus der Motorhaube aufsteigt. Daraufhin brachte dieser seinen Pkw auf dem Standstreifen zu stehen. Die drei Insassen des Pkw konnten diesen daraufhin unbeschadet verlassen. Der Rauch ging schließlich in einen Vollbrand des Fahrzeugs über. Dieser wurde von der Feuerwehr Woringen gelöscht, welche ebenfalls die Absicherung vor Ort übernahm. Der rechte Fahrstreifen musste für die Löscharbeiten gesperrt werden, sodass der Verkehr über den linken Fahrstreifen geleitet wurde. Der im Frontbereich völlig ausgebrannte Pkw musste abschließend durch ein Abschleppfahrzeug von der Autobahn entfernt werden. Die Schadenshöhe an dem ausgebrannten Fahrzeug und dem Fahrbahnbelag beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. (APS Memmingen)

