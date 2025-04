ICHENHAUSEN. Am Freitagnachmittag befuhren mehrere Fahrzeuge hintereinander die Ortsverbindungsstraße zwischen Oxenbronn und Großkötz, hierunter ein 67-Jähriger und eine 21-Jährige. Der 67-Jährige fuhr als Erster der Kolonne mit einem Traktor, die 21-Jährige mehrere Fahrzeuge weiter hinten mit einem Pkw. Die Pkw zwischen dem 67-Jährigen und der 21-Jährigen überholten den Traktor problemlos, weshalb auch die 21-Jährige zu einem Überholvorgang ansetzte. Auf Höhe des Grünguthofes bog der 67-Jährige jedoch mit seinem Traktor nach links ab, wobei er die überholende 21-Jährige übersah. Die junge Frau fuhr dem Traktor daher fast ungebremst in die linke Seite, wodurch sich der Traktor trotz Überrollbügel überschlug. Die junge Frau blieb glücklicherweise trotz der hohen Geschwindigkeit unverletzt. Der 67-Jährige musste mit einem Rettungswagen ins Kreiskrankenhaus Günzburg gebracht werden. Zum Verletzungsgrad können zum aktuellen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden, mit einem Ableben ist jedoch nicht zu rechnen. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein fünfstelliger Sachschaden. Die Feuerwehren Ichenhausen, Oxenbronn, Autenried und Rieden an der Kötz waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz und mussten die Unfallstelle großräumig absperren, da aufgrund auslaufender Betriebsstoffe die Straße vor der Freigabe durch die Straßenmeisterei professionell gereinigt werden musste. Hierdurch war die Ortsverbindungsstraße zwischen Oxenbronn und Großkötz kurzzeitig ganz gesperrt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Günzburg geführt. Nach aktuellem Sachstand muss sich der 67-Jährige wegen mehrerer Verkehrsordnungswidrigkeiten verantworten. (PI Günzburg)

