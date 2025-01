AMBERG, SULZBACH-ROSENBERG. Am 24. Januar 2025 ereignete sich in der Bahnhofstraße in Amberg eine körperliche Auseinandersetzung zwischen fünf unbekannten Tätern und zwei jugendlichen Geschädigten. Auch in Sulzbach-Rosenberg kam es zu einem weiteren Vorfall zwischen denselben Personengruppen. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt und sucht Zeugen.

Am Freitag, den 24. Januar 2025, kam es um 14:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Amberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei jugendliche Geschädigte verletzt wurden. Die beiden jungen Männer im Alter von 17 und 14 wurden zunächst von fünf unbekannten Tätern angegriffen und geschlagen.

Nach dem Vorfall entfernten sich die Geschädigten mit dem Bus nach Sulzbach-Rosenberg in die Luitpoldstraße. Dort trafen sie um 15:15 Uhr erneut auf drei der unbekannten Täter. Diese hielten den 17-Jährigen an beiden Armen fest und schlugen dem 14-jährigen Geschädigten mit der flachen Hand ins Gesicht. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Beide Geschädigte erlitten leichte Verletzungen. Die Ermittlungen wurden vom zuständigen Fachkommissariat der Kriminalpolizei Amberg aufgenommen. Die Amberg Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.