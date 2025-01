REGENSBURG. Eine zivile Streifenbesatzung der Polizei Regensburg Süd überraschte in der Nacht zum Montag eine Gruppe von Personen, die offenbar die Sitzgelegenheiten am Schwanenplatz in Regensburg verändern wollten. Eine Tatverdächtige konnte festgenommen werden. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Am frühen Montagmorgen, 27.01.25, um 03:19 Uhr, bemerkte eine zivile Streifenbesatzung der Polizei Regensburg Süd eine Gruppe von augenscheinlich sechs bis sieben Personen, die an der Toilettenanlage am Schwanenplatz handwerkliche Tätigkeiten durchführten. Die schwarz gekleideten Personen hatten begonnen, die Stühle vor der Anlage abzuschrauben. Darüber hinaus war die Wand der Toilettenanlage mit einem Graffiti beschriftet, das den Schriftzug „feindliches Design“ zeigte. Auf den Boden war mit Kreide die Botschaft „Nur gucken, nicht sitzen, GaLiGrü Stadt Regensburg“ geschrieben. Als die Polizei eintraf, flüchteten die Beteiligten zu Fuß in unterschiedliche Richtungen.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine 22-jährige Tatverdächtige festgenommen werden. Zudem entdeckte die Polizei mehrere Gegenstände, die offenbar auf der Flucht zurückgelassen wurden.

Bei der Durchsuchung der festgenommenen Person konnten die Polizeibeamten weitere Beweismittel auffinden. Die 22-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Aktion und zur Identität der übrigen Beteiligten dauern an. Die Polizei bittet Personen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Schwanenplatzes gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.