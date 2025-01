0153 – Polizei sucht Zeugen nach Bedrohung

Haunstetten – Am Sonntag (12.01.2025) kam es zu einer Bedrohung einer SPD-Politikerin in der Landsberger Straße auf Höhe der 30er Hausnummern. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 00.30 Uhr brachte die SPD-Politikerin Plakate an. Hierbei bedrohte ein bislang unbekannter Täter die Frau und flüchtete daraufhin.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 50-65 Jahre, ca. 180cm, wenige Haare

dunkel gekleidet, trug eine REWE Papiertüte mit sich

Zwei bislang unbekannte Zeugen saßen in einem auf dem Gehweg geparkten, dunklen Auto mit dem Kennzeichen OA oder OAL.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung. Wie in solchen Fällen üblich hat die Kriminalpolizei Augsburg die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben hierzu machen können, sowie die Zeugen in dem dunklen Fahrzeug, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

0154 – Polizeieinsatz nach Betäubungsmittelkonsum

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag (23.01.2025) meldeten Passanten vier Männer, welche am Königsplatz Betäubungsmittel konsumiert haben. Drei Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 12.20 Uhr verständigten Passanten die Polizei und teilten vier Männer im Alter von 26, 31, 32 und 33 Jahren mit, welche Betäubungsmittel konsumiert haben sollen. Bei Eintreffen der Polizei stellten die Beamten die vier Männer fest. Der 26-Jährige und der 32-Jährige waren unkooperativ gegenüber den Polizeistreifen. Verletzt wurde niemand.

Der 26-Jährige, der 32-Jährige und der 33-Jährige mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

0155 – Mann leistet Widerstand

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (23.01.2025) leistete ein 20-jährirger Mann Widerstand gegen die Polizei. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 21.15 Uhr bemerkten Polizeibeamte eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Maximilianstrasse Bei der Kontrolle zeigte sich einer der Männer äußerst aggressiv gegenüber den Polizeibeamten und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Da er sich nicht beruhigen ließ, brachten die Beamten den 20-Jährigen in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun wegen u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung gegen den 20-Jährigen.

0156 – Verkehrsunfall - eine Person leicht verletzt

Hochfeld – Am gestrigen Donnerstag (23.01.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und zwei E-Scooter-Fahrern in der Schertlinstraße.

Gegen 21.40 Uhr fuhr die 25-jährige Radfahrerin die Firnhaberstraße stadteinwärts und bog nach rechts in die Schertlinstraße ab. Dabei übersah sie offenbar zwei ihr entgegenkommende E-Scooter-Fahrer. Es kam zum Unfall, bei dem sich die Radfahrerin leicht verletzte. Die beiden E-Scooter Fahrer entfernten sich offenbar, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

0157 – Festnahme nach Ladendiebstahl

Haunstetten – Am gestrigen Donnerstag (23.01.2025) entwendete ein 30-Jähriger mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Messerschmittstraße.

Gegen 18.00 Uhr steckte der 30-Jährige mehrere Lebensmittel in seinen Rucksack und verließ das Geschäft ohne die Waren zu bezahlen. Der Ladendetektiv hielt den Mann an und verständigte die Polizei. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizeibeamten ein Messer und eine Campingaxt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls mit Waffen gegen den 30-Jährigen.

0158 – Polizei kontrolliert Autofahrerin ohne Fahrerlaubnis

Lechhausen – Am gestrigen Donnerstag (23.01.2025) fuhr eine 34-jährige Autofahrerin ohne Fahrerlaubnis in der Neuburger Straße.

Gegen 11.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife die 34-Jährige, da sie während der Fahrt telefonierte. Bei der Verkehrskontrolle konnte die Fahrerin keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen die 34-jährige Frau.

0159 - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Lechhausen – Am gestrigen Donnerstag (23.01.2025), zwischen 13.45 Uhr und 14.00 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person einen schwarzen BMW auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Neuburger Straße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0160 – Diebstahl eines Laubbläsers

Pfersee – Am Dienstag (21.01.2025) in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Laubbläser in der Augsburger Straße.

Ein Arbeiter stellte den Laubbläser auf dem Parkplatz einer Drogerie ab. Ein bislang unbekannter Täter entwendete den Laubbläser in einem unbeobachteten Moment. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

0161 – Mann leistet massiven Widerstand

Antonsviertel – Am gestrigen Donnerstag (23.01.2025) leistete ein 29-Jähriger Widerstand gegen Polizeibeamte.

Gegen 23.00 Uhr verständigten Anwohner die Polizei, da sich eine männliche Person offenbar unberechtigt im Hausflur aufhielt. Bei der Kontrolle durch die Polizei verhielt sich der Mann äußerst aggressiv. Die Beamten fesselten den Mann und brachten ihn zur Dienststelle. Dort beleidigte der 29-Jährige die Beamten und griff einen Beamten körperlich an. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Die Beamten brachten den 29-Jährigen in den Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 29-Jährigen.

0162 – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Kriesgshaber – Am gestrigen Donnerstag (23.01.2025) fuhr ein bislang unbekannter Mann im Karl-Radinger-Weg auf eine 40-Jährige zu. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 15.15 Uhr lief die 40-Jährige mit ihren Kindern auf dem Gehweg des Karl-Radinger-Weg. Ein weißer Fiat Punto fuhr offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit an ihr vorbei. Die 40-Jährige machte den Fahrer auf die geltende Geschwindigkeit einer Spielstraße aufmerksam, woraufhin der Fahrer wendete und auf die Frau mit ihren Kindern zufuhr. Die 40-Jährige konnte zur Seite springen, ihr Hund wurde jedoch leicht vom Fahrzeug erfasst. Anschließend stieg der Fahrer des Fiat aus, beleidigte die 40-Jährige und entfernte sich.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.