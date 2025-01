MEMMINGEN. Am gestrigen Mittwochmittag, den 22. Januar 2025, erkannte der Inhaber eines Optiker-Geschäfts in der Maximilianstraße in Memmingen zwei Personen wieder, die bereits im Juni 2024 in seinem Geschäft mehrere hochwertige Brillen im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich gestohlen hatten. Der Diebstahl war damals erst im Nachhinein anhand von Videoaufzeichnungen bemerkt worden, doch die Ermittlung der unbekannten Täter blieb zunächst erfolglos.

Dank der Aufmerksamkeit des Geschäftsinhabers konnte das Pärchen nun in einem nahegelegenen Modegeschäft durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung ihres Fahrzeugs entdeckten die Einsatzkräfte weiteres Diebesgut, das mutmaßlich aus mehreren Geschäften in der Memminger Innenstadt stammt. Der 43-jähriger Mann und eine 45-jährige Frau leisteten auf der Polizeidienststelle erheblichen Widerstand, wobei ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Im weiteren Verlauf kam es zu Spuckattacken gegen die Einsatzkräfte. Die sachleitende Staatsanwaltschaft Memmingen beantragte Haftbefehl gegen beide Personen. Am Donnerstagnachmittag wurden sie der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Memmingen vorgeführt, die gegen beide Personen Haftbefehle antragsgemäß erließ und in Vollzug setzte. Die Beschuldigten wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt in Bayern überstellt. (PI Neu-Ulm)

